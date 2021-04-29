5 и 7 мая в Мурманске пройдут репетиции парада Победы – центр города перекрывают для автотранспортаМурманская область присоединяется к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.04.21 11:30

Определены даты проведения Арктического фестиваля «Териберка» в 2021 году

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой вчера состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Арктического фестиваля «Териберка».

Региональный комитет по туризму представил предварительную концепцию фестиваля в 2021 году: обширная культурная и развлекательная программы будут составлены по принципу четырех стихий (огонь, вода, земля, воздух).

Уже через месяц концепция фестиваля будет размещена на официальном сайте мероприятия.

«В прошлом году мы были вынуждены пропустить фестиваль, надеемся, что в этом году все получится – конечно, с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Фестиваль «Териберка» имеет особое значение, это не просто два дня повышенного внимания к поселку, это конкретные идеи и решения, которые мы после воплощаем в жизнь. Так, например, получилось с концепцией продвижения Арктической кухни», – отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Оргкомитетом утверждены даты проведения VI Арктического фестиваля «Териберка» в этом году – 17 и 18 июля.

«Не будем сейчас раскрывать все тайны будущего фестиваля, но стоит отметить, что самую долгожданную площадку за всю историю мероприятия – «рейв в скалах» – мы планируем организовать в 2021 году», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области ежегодный прирост числа вахтовых вакансий в среднем составляет 5-7%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О столичной составляющей плана «На Севере – жить!» - Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире16:30«Фобия». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На Северо-Западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы сохраняли стабильность-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 56 копеек, евро – почти на 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика