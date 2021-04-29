Определены даты проведения Арктического фестиваля «Териберка» в 2021 году

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой вчера состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Арктического фестиваля «Териберка».

Региональный комитет по туризму представил предварительную концепцию фестиваля в 2021 году: обширная культурная и развлекательная программы будут составлены по принципу четырех стихий (огонь, вода, земля, воздух).

Уже через месяц концепция фестиваля будет размещена на официальном сайте мероприятия.

«В прошлом году мы были вынуждены пропустить фестиваль, надеемся, что в этом году все получится – конечно, с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Фестиваль «Териберка» имеет особое значение, это не просто два дня повышенного внимания к поселку, это конкретные идеи и решения, которые мы после воплощаем в жизнь. Так, например, получилось с концепцией продвижения Арктической кухни», – отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Оргкомитетом утверждены даты проведения VI Арктического фестиваля «Териберка» в этом году – 17 и 18 июля.

«Не будем сейчас раскрывать все тайны будущего фестиваля, но стоит отметить, что самую долгожданную площадку за всю историю мероприятия – «рейв в скалах» – мы планируем организовать в 2021 году», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.