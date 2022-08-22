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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.22 10:00

Определены и опубликованы обновленные условия 2 этапа губернаторского стартапа. Сумма гранта для некоторых категорий заявителей составит до 2 млн рублей

С 22 августа до 30 сентября стартует приём заявок на конкурс для предоставления губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив. Подать заявку могут субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и физические лица.

Средства гранта можно будет направить на расходы, связанные с реализацией проекта: на аренду помещений, приобретение основных средств, расходы на рекламу, ремонтные работы и т.д.

Губернаторский стартап предоставляется при условии софинансирования расходов, связанных с реализацией проекта в размере не менее 10%. Размер финансовой поддержки зависит от выбора приоритетной группы направления, так 2 млн рублей могут получить:

– проекты, реализуемые на территории моногородов, приграничных, удаленных населенных пунктов или в ЗАТО;

– проекты, реализуемые бывшими военнослужащими – участниками СВО и членами их семей;

– проекты по открытию аптек в приграничных и удаленных населенных пунктах.    

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, 1 млн рублей могут получить проекты, реализуемые в социальной, производственной, инновационной сфере, в области спорта, отдыха и развлечений, а также реализуемые на земельном участке, выделенном по программе «Арктический гектар».

На все вышеуказанные направления деятельности самозанятые граждане могут получить до 500 тысяч рублей.

Порядок предоставления данного вида поддержки будет размещен на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области в разделе формы и виды поддержки.

Подробную информацию об условиях предоставления губернаторского стартапа можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефонам: 8 (8152) 43-29-498 (81555) 6-12-358 (81555) 6-11-16, а также по электронной почте: grant@mribi.ru или на официальном сайте учреждения

 

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