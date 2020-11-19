Определены лауреаты губернаторской премии «За особый вклад в развитие культуры и искусства»

Определены лауреаты премии губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» за 2019 год. Напомним, премия ежегодно присуждается деятелям культуры региона, создавшим уникальный творческий продукт и внесшим вклад в развитие культуры в Заполярье. Кандидаты на соискание премии выдвигаются мурманскими организациями творческих союзов России и театрально-зрелищными организациями области.

В этом году по решению губернатора Андрея Чибиса размер премии увеличен почти на треть – до 100 тысяч рублей.

«Мурманская область богата одаренными людьми. Таланты нужно поддерживать, потому что они – как маяки, для каждого из нас. Они позволяют нам открыть для себя прекрасный мир искусства, на какое-то время забыть о проблемах и рутине повседневной жизни, стать богаче духовно и нравственно. Они способны делиться этим светом с нами и с нашими детьми, помогая им открыть в себе новые грани», – сказал глава региона Андрей Чибис.

Решением конкурсной комиссии из представителей творческих союзов, общественности и культурного сообщества Заполярья премия «За особый вклад в развитие культуры и искусства» присуждена:

артисту оркестра Мурманской областной филармонии Сергею Горбатюку – за высокий профессионализм, активное творческое участие в концертной деятельности, успешную подготовку и реализацию творческих проектов для эстрадно-симфонического и Мурманского филармонического оркестров;

артисту (кукловоду) – ведущему мастеру сцены Мурманского областного театра кукол Екатерине Ефремовой за роли Доны Анны и Луизы в спектакле Петра Васильева «Маленькие трагедии»;

поэту, члену регионального отделения Союза Российских писателей Наталье Казютиной (Басовой) – за книгу стихотворений «Избранное. Стихотворения» и подборку стихотворений в альманахе «Мурманский берег» №23;

художнику, члену регионального отделения Союза художников России Вере Чеботарь – за серию графических работ и оформление печатных изданий, посвященных Кольскому Заполярью.

Вручение премий запланировано на декабрь, сообщает региональное Министерство информационной политики.