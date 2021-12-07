Определены лауреаты губернаторской премии за вклад в развитие культуры и искусства

Лауреатами премии губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» за 2020 год стали пятеро северян. Об этом сообщает региональный Минкульт.

Награда ежегодно присуждается деятелям культуры региона, создавшим уникальный творческий продукт и внесшим вклад в развитие культуры в Заполярье. Предложить номинантов на соискание премии могут региональные организации творческих союзов Российской Федерации, а также учреждения профессиональных театральных и исполнительских коллективов. Напомним, в прошлом году по решению губернатора Андрея Чибиса размер премии был увеличен до 100 тысяч рублей.

Решением конкурсной комиссии из представителей творческих союзов, общественности и культурного сообщества Кольского Заполярья премия «За особый вклад в развитие культуры и искусства» присуждена:

– архитектору, члену Мурманской организации «Союз архитекторов России» Ксении Вакариной – за участие в проектировании и реализации объекта благоустройства «Театральный бульвар» в городе Мурманске, а также многих архитектурных объектов на территории Мурманской области;

– художнику, члену регионального отделения Союза художников России Анне Крисановой – за серию живописных и графических работ, посвященных городу Мурманску;

– писателю-краеведу, поэту, прозаику, публицисту, члену регионального отделения Союза писателей России Владимиру Сорокажердьеву – за книгу стихов «Березовый сад» и публикации поэзии в различных журналах России;

– аккомпаниатору-концертмейстеру высшей категории Мурманской областной филармонии Елене Тимофеевой – за высокий профессионализм, активное творческое участие в концертной деятельности, выступлениях Мурманского филармонического оркестра и эстрадно-духового оркестра;

– артисту-кукловоду, ведущему мастеру сцены Мурманского областного театра кукол Наталье Петруниной – за яркое создание образа и исполнение роли Женщины в спектакле Петра Васильева «Эшелон».

Церемония награждения запланирована в декабре, сообщает Министерство культуры Мурманской области.