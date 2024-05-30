Определены лауреаты второй всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семёновича Маслова

Премия имени Маслова учреждена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в 2021 году. Она призвана отметить особый вклад авторов произведений, написанных на русском языке и отражающих историю и перспективы освоения Российской Арктики, красоту и самобытность Русского Севера.

«Почётный гражданин города-героя Мурманска, почётный полярник, ветеран атомного ледокольного флота – Виталий Семёнович Маслов внёс бесценный вклад в развитие родного края. Он вместе со своими единомышленниками возродил в России День славянской письменности. И сегодня мы чествуем последователей нашего талантливого земляка, тех, кто, как и он, предан великому русскому слову», – вручая почётные награды лауреатам, отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

В этом году на соискание премии были представлены произведения писателей из 10 субъектов Российской Федерации: республик Карелия и Хакасия, Красноярского края, Москвы, Архангельской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Тульской и Челябинской областей. Произведения оценивала экспертная комиссия, в состав которой входили литераторы, филологи, историки и общественные деятели из нескольких регионов России от Мурманска до Петропавловска-Камчатского.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, лауреатами премии стали: в номинации «Современная проза» – мурманчанин Борис Блинов за книгу «Волна многошумного моря»; в номинации «Современная поэзия» – мурманчанин Владимир Сорокожердьев за книгу «Две воды на коромысле» и в номинации «Кольское Заполярье – ворота Арктики» – Александра Горяшко из Москвы за книгу «Полярный рай».

Дипломантами премии признаны: Вячеслав Нескоромных из Красноярска за книгу «Алмазные грани», Алексей Яшин из Тулы за книгу «Страна холода», Алексей Полубота из Реутова за книгу «На ослепительном снегу», Виктор Георги из Петрозаводска за книгу «Байки старого Мурманска» и Марина Доценко из Мурманска за книгу «Форштевнем рассекая пограничье», чей труд был отмечен спецпризом Мурманской и Мончегорской Епархии.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273835%2Fwall-139605315_27019