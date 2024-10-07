Определены лучшие команды, которые будут играть в финале Мурманской лиги КВН

В Мурманске завершились полуфинальные игры Мурманской Официальной лиги КВН. По их итогам, четыре команды вышли в финал.

В этапах полуфинальных игр встретились команды из Мурманска, Оленегорска, Полярных Зорь и города Скадовск Херсонской области. Традиционно соперники состязались в трёх конкурсах – «Приветствие», «Импровизация» и «Музыкальное домашнее задание». Ведущим был чемпион Высшей лиги Герман Иванов.

Невероятная атмосфера двух вечеров с порциями отменного юмора позволила зрителям на время отвлечься от повседневной суеты и отдохнуть душой.

Выступления команд оценивало компетентное жюри: руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, чемпион мира по дисциплине «Стронгмен» Леон Мирошник, обладатель «Большого КиВиНа в золотом» в составе команды КВН «Сборная Снежногорска» Михаил Матюх, многократная чемпионка мира и Европы по быстрым шахматам Валентина Гунина, мурманский блогер Сандра Капшук, общественный деятель Роман Глек.

В финал, который состоится 13 декабря, вышли четыре команды: «ОЛКОН» (г. Оленегорск); «Изи» (г. Мурманск, «Движение Первых»); «Купите Киловатт» (г. Полярные Зори) и «Эффект Допплера» (г. Мурманск).

«Мы впервые за долгое время провели игру Мурманской лиги за два дня. У нас были опасения связанные с наполняемостью зала. Однако в каждом из дней зал был полный, за что хочется сказать спасибо всем зрителям за интерес к нашей игре. На этапах полуфиналов конкуренция между командами очень высока. В связи с этим особенно жаль коллективы, занявшие третьи места, им не хватило до попадания в финал совсем немного. Но мы очень надеемся увидеть их в следующем сезоне», – прокомментировал руководитель Мурманской лиги КВН Алексей Шамов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/