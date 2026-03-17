Профильные мероприятия, концерты, выставки и встречи с ветеранами отрасли: как Кольское Заполярье отметит День работника культуры России
Мурманская область. Арктика (16+)17.03.26 10:00

Определены лучшие студенческие команды добровольцев Мурманска

В Центре развития волонтерского движения «ДОБРО» подвели итоги городской студенческой акции «Добро в действии». Она проходила с 15 декабря 2025 года по 9 марта 2026 года в рамках городского проекта «Студенческая среда» и собрала 10 команд из учебных заведений города Мурманска.

В ходе акции студенты опубликовали в социальных сетях 50 постов о добровольчестве и собрали более 1200 реакций на тему добровольчества и помощи людям, приняли участие в городском благотворительном новогоднем проекте «Подари детям счастье», передав детдомам и больницам 78 детских подарков, самостоятельно организовали социальные акции и оказали помощь более чем 383 благополучателям, провели просветительские мероприятия по профилактике негативных явлений в молодёжной среде и пропаганде здорового образа жизни для 150 обучающихся, посетили круглый стол «Волонтер XXI века» в ДОБРО‑Центре города Мурманска и прошли курсы на платформе «Добро.Университет».

По результатам акции в номинации «Герои добромедиа» победила команда «Доброделы» Мурманского педагогического колледжа, выполнившая 6 заданий и набравшая 581 отметку «Нравится» на своих публикациях. В номинации «Добрая команда» награждена команда «Сияние добра» Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, которая выполнила все 6 заданий и оказала помощь наибольшему числу людей — 172 благополучателям.

В чествовании победителей приняли участие депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко и директор МАУ МП «Молодёжь51» Егор Банишевский.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32063&page=1

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
-Скоро в эфире15:50«ДНК России». Документальный цикл (16+)16:20«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: февральский рост цен удивляет – даже изменилась стоимость пользования общественным туалетом-PRO Валюту (16+)Курс доллара растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Группа «Губернаторский контроль» продолжает проверять отработку обращений граждан и выполнение поручений главы региона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
