Определены лучшие студенческие команды добровольцев Мурманска

В Центре развития волонтерского движения «ДОБРО» подвели итоги городской студенческой акции «Добро в действии». Она проходила с 15 декабря 2025 года по 9 марта 2026 года в рамках городского проекта «Студенческая среда» и собрала 10 команд из учебных заведений города Мурманска.

В ходе акции студенты опубликовали в социальных сетях 50 постов о добровольчестве и собрали более 1200 реакций на тему добровольчества и помощи людям, приняли участие в городском благотворительном новогоднем проекте «Подари детям счастье», передав детдомам и больницам 78 детских подарков, самостоятельно организовали социальные акции и оказали помощь более чем 383 благополучателям, провели просветительские мероприятия по профилактике негативных явлений в молодёжной среде и пропаганде здорового образа жизни для 150 обучающихся, посетили круглый стол «Волонтер XXI века» в ДОБРО‑Центре города Мурманска и прошли курсы на платформе «Добро.Университет».

По результатам акции в номинации «Герои добромедиа» победила команда «Доброделы» Мурманского педагогического колледжа, выполнившая 6 заданий и набравшая 581 отметку «Нравится» на своих публикациях. В номинации «Добрая команда» награждена команда «Сияние добра» Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, которая выполнила все 6 заданий и оказала помощь наибольшему числу людей — 172 благополучателям.

В чествовании победителей приняли участие депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко и директор МАУ МП «Молодёжь51» Егор Банишевский.

