Определены молодые учёные и аспиранты – получатели именных стипендий губернатора Мурманской области

Глава региона Андрей Чибис подписал распоряжение «О присуждении именных стипендий губернатора Мурманской области молодым учёным и аспирантам».

Победителями конкурсного отбора стали пять молодых учёных и 33 аспиранта, обучающихся и работающих в Кольском научном центре РАН, Полярном филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Мурманском арктическом университете. Именная стипендия в размере 20 тысяч рублей выплачивается ежемесячно в течение календарного года.

Торжественное награждение лауреатов состоится в рамках проведения Дня российской науки, Десятилетия науки и технологий Российской Федерации и празднования 300-летия Российской академии наук.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, именные стипендии были учреждены по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2023 году и входят в приоритетные направления поддержки молодых ученых в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru