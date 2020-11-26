Определены новые сроки проведения итогового сочинения в этом учебном году

Совместным приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора утверждено новое расписание проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году.

Установлен основной срок проведения итогового сочинения (изложения) – 5 апреля 2021 года, а также дополнительные сроки – 21 апреля и 5 мая 2021 года. Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение «незачёт», либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

Напомним, успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.