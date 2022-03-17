Определены победители АО «Колатомэнергоремонт» в области безопасности труда

На предприятии АО «Колатомэнергоремонт» среди сотрудников, членов отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, завершился отборочный этап ежегодного конкурса «На знание правил охраны труда».

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», главной целью конкурса явилась профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, деятельность по улучшению условий труда и повышение культуры безопасности. В этом году отборочный этап состоял из восьми заданий, по результатам выполнения которых участники получали баллы, сумма которых, в последствии, составила итоговый счёт.

По итогам конкурса, в номинации «Рабочие специальности» I место занял слесарь ЦРОС Максим Германов, II место – слесарь ЦРРО Виталий Алексеев и III место у электрослесаря ЦРЭТО Евгения Садилова. Лучшими среди инженерно-технических работников стали: I место – мастер ЦРРО Сергей Попов, II место – инженер ЦРРО Егор Барыги и III место – мастер ЦРСР Максим Береснев.

«Охрана труда на производстве занимает значимое место. Безопасность – это личная ответственность каждого работника. Я очень рад, что люди понимают это и с каждым годом на конкурс приходит всё больше желающих поучаствовать», - прокомментировал начальник отдела по охране труда АО «Колатомэнергоремонт» Дмитрий Смирнов.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».