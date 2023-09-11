Определены победители чемпионата Северного флота по военно-прикладному спорту

В течение нескольких дней в посёлке Щукозеро Мурманской области на базе спортивных объектов отдельного морского инженерного полка проводился чемпионат Северного флота по военно-прикладному спорту. В нём участвовали 13 команд и свыше 130 военнослужащих. Сегодня определились его победители.

Среди объединений флота первое место заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО СФ; второе место завоевала команда «Армата» армейского корпуса СФ; «бронзу» получила команда «Тайфун» подводных сил СФ.

Среди соединений и воинских частей первое место у команды «Краб» соединения подводных лодок; второе – у команды «Циклон» центра связи; третье – у команды «Атлант» отдельного морского инженерного полка.

В программу соревнований входили: подтягивание или подъём-переворотом; бег на 1 км (для второй и третьей возрастных групп); бег на 3 км (первая возрастная группа); бег на 60 метров (вторая и третья возрастные группы), бег на 100 метров (первая возрастная группа).

По итогам чемпионата 72 военнослужащих выполнили нормативы на звание кандидата в мастера спорта Российской Федерации, 40 военнослужащих выполнили требования 1 разряда, а ещё семь – нормативы 2 разряда.

В ходе чемпионата спортсмен армейского корпуса гвардии старший сержант Марат Гаджикурбанов установил рекорд Северного флота – выполнил подъём с переворотом 107 раз, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478647@egNews