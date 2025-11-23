Коротко и ясно: региональный Росреестр назвал самые короткие географические названия в Мурманской областиСтудентка из немецкого городка превращает кроссовки в арт-объекты, а корове из Аризоны, сбежавшей с бойни, подарили вторую жизнь – наш пёстрый мир
Мурманская область. Арктика (16+)23.11.25 15:00

Определены победители финального этапа Кубка губернатора Мурманской области по баскетболу среди школьных спортивных клубов

В заполярной столице состоялись финальные соревнования по баскетболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. Спортсмены состязались на базе Легкоатлетического манежа 20 ноября. По итогам дивизионного этапа в финал вышли четыре команды девушек и четыре команды юношей.

На церемонии открытия участников приветствовали сенатор РФ от Мурманской области, заслуженный мастер спорта и призер Олимпийских игр по легкой атлетике Лариса Круглова и министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

«Поздравляю, друзья, с выходом в финальный этап Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов. Очень приятно видеть вас сегодня таких спортивных, целеустремленных и настроенных на победу! Проведение соревнований стало возможным при поддержке главы региона, напомню, с 2021 года по инициативе Андрея Чибиса уделяется большое внимание развитию школьного спорта. Желаю всем удачи, ярких и громких побед!», – сказала Светлана Наумова.

«Развитие школьных клубов является одним из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Соревнования проводятся с целью популяризации детского спорта, формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения, выявления талантливых баскетболистов и определения лучших детских баскетбольных команд региона. Желаю всем участникам удачной игры! Пусть победит сильнейший!», – подчеркнула Лариса Круглова.

По завершении соревнований среди команд девушек победу одержала гимназия №1 из Апатитов. На втором месте средняя общеобразовательная школа Кольского округа. На третьем – основная общеобразовательная школа №20 Печенгского округа.

Среди юношей золотые медали завоевала команда из средней общеобразовательной школы №5 Мончегорска. В призёрах команды школы №5 Кандалакши и школы №7 Североморска.

Команды-победители направятся на финальный этап IV всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола «3*3», который пройдёт в Москве с 8 по 11 декабря.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, соревнования проходят в три этапа: муниципальный, дивизионный и финальный. Кроме баскетбола юные северяне состязаются в волейболе, компьютерном спорте и сдаче нормативов ГТО.

 

 

 

