К 86-летию со дня образования Мурманской области в регионе запланировано свыше 300 культурно-просветительских событийВ преддверии 86-летия со дня образования Мурманской области в Кольском Заполярье пройдёт масштабный форум «КультАрктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.05.24 16:00

Определены победители и призёры фестиваля ВФСК «ГТО» среди семейных команд Мурманской области

Указом Президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Ежегодно, 15 мая, отмечается международный День семьи. В связи с этим, 18 и 19 мая, на базе Центрального плавательного бассейна и легкоатлетического манежа в Мурманске состоялся фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд нашего региона.

Всего в фестивале приняли участие 7 команд из Мурманска, Мончегорска, Апатитов и Видяево.

Участники мероприятия соревновались в видах испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: плавании 25 метров и 50 метров вольным стилем, беге на 30 и 60 метров, поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, в сгибании и разгибании рук в упоре о гимнастическую скамью, в подтягивании из виса на высокой перекладине.

В личном зачёте среди девочек и мальчиков победу одержали мурманчане Полина Евменова и Максим Сухарев.

Участник команды Сухаревых, Максим, поделился своим впечатлением о фестивале: «Я участвую вместе с папой в первый раз, очень понравилось бегать, прыгать и выполнять упражнение на пресс, рад, что стал победителем среди мальчиков. Четыре года занимаюсь в спортивном клубе «Самбист», и поэтому я такой сильный!».

Первое место среди мам и пап заняли участники семей из Апатитов Евгения Стародубцева и Александр Николичев.

Среди дедушек самым лучшим стал мончегорец Павел Сверчков. Среди бабушек первое место заняла мурманчанка Ирина Попова.

В командном первенстве кубок победителя получила семья Сверчковых из Мончегорска, серебряный призёр – семья Лазареску из Мурманска и бронзовый призёр – семья Николичевых из Апатитов.

Семья Сверчковых участвует в данном мероприятии не первый раз, и показывает очень хорошие результаты. Команда приезжает в полном составе, тем самым показывая пример подрастающему поколению, демонстрируя здоровый образ жизни.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победители и призёры в личном и командном зачётах были награждены медалями, призами, грамотами и сувенирной продукцией от официальных лицензиатов ВФСК «ГТО».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работодателям СЗФО с начала года потребовалось почти 14 тысяч вахтовиков. Спрос на данных работников вырос на 57%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
-Правовая консультация (18+)Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Двое северян получили денежное вознаграждение за информацию о пьяных за рулём-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 29 копеек, доллар потерял почти 25 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Предложенные жителями Мурманской области изменения в программу «Арктическая ипотека» вступают в силу с 1 июня
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика