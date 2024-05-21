Определены победители и призёры фестиваля ВФСК «ГТО» среди семейных команд Мурманской области

Указом Президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Ежегодно, 15 мая, отмечается международный День семьи. В связи с этим, 18 и 19 мая, на базе Центрального плавательного бассейна и легкоатлетического манежа в Мурманске состоялся фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд нашего региона.

Всего в фестивале приняли участие 7 команд из Мурманска, Мончегорска, Апатитов и Видяево.

Участники мероприятия соревновались в видах испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: плавании 25 метров и 50 метров вольным стилем, беге на 30 и 60 метров, поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, в сгибании и разгибании рук в упоре о гимнастическую скамью, в подтягивании из виса на высокой перекладине.

В личном зачёте среди девочек и мальчиков победу одержали мурманчане Полина Евменова и Максим Сухарев.

Участник команды Сухаревых, Максим, поделился своим впечатлением о фестивале: «Я участвую вместе с папой в первый раз, очень понравилось бегать, прыгать и выполнять упражнение на пресс, рад, что стал победителем среди мальчиков. Четыре года занимаюсь в спортивном клубе «Самбист», и поэтому я такой сильный!».

Первое место среди мам и пап заняли участники семей из Апатитов Евгения Стародубцева и Александр Николичев.

Среди дедушек самым лучшим стал мончегорец Павел Сверчков. Среди бабушек первое место заняла мурманчанка Ирина Попова.

В командном первенстве кубок победителя получила семья Сверчковых из Мончегорска, серебряный призёр – семья Лазареску из Мурманска и бронзовый призёр – семья Николичевых из Апатитов.

Семья Сверчковых участвует в данном мероприятии не первый раз, и показывает очень хорошие результаты. Команда приезжает в полном составе, тем самым показывая пример подрастающему поколению, демонстрируя здоровый образ жизни.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победители и призёры в личном и командном зачётах были награждены медалями, призами, грамотами и сувенирной продукцией от официальных лицензиатов ВФСК «ГТО».

Фото: https://gov-murman.ru