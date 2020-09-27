Определены победители и призёры регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»

Игра, приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые проходила в онлайн-формате. В состав судейской комиссии, оценивающей участников, вошёл фельдшер Главного управления МЧС России по Мурманской области Айрапет Акопян. Всего участвовали 8 команд в составе обучающихся от 11 до 13 лет из Мурманска, Апатитов, Кировска, ЗАТО Александровск, Печенгского и Кольского районов.

На отборочном этапе ребята исполняли песни военных лет и рисовали боевые листки команды, а также решали тест на знание истории Отечества. По итогам отборочного этапа все команды показали себя достойно и судейская коллегия допустила всех в финал.

В финале игры, прошедшем 23 сентября, ребята в прямом эфире, с использованием платформы «Zoom» продемонстрировали навыки строевой подготовки, оказания доврачебной помощи. Несмотря на новый формат команды успешно завершили все этапы игры.