Определены победители и призеры соревнований по конькобежному спорту 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся

На льду стадиона ДЮСШ «Олимп» в Оленегорске с 16 по 18 марта прошли соревнования по конькобежному спорту 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся. Всего в соревнованиях приняло участие 36 спортсменов. Два дня юноши и девушки в возрасте с 11 до 17 лет соревновались в многоборье на дистанциях от 500 до 5000 м , масстарте на 10 кругов и смешанных эстафетах 4 х 400 м .

Абсолютными чемпионами в своих возрастных группах стали:

- Ксения Коржова, Раков Никита, Андрей Волков, спортсмены из команды города Оленегорска, учащиеся старшего тренера спортивной школы «Олимп» Зыкиной Н.В.;

- Мария Агапитова, Валерия Журба, Константин Воеводин из команды города Мурманска, учащиеся тренеров СШОР № 4 Шохина Д.Б., Рыковой Я.Л., Ванджала Р.Р.

В смешанных эстафетах 4 х 400 м среди девочек и мальчиков 11-13 лет и девушек и юношей 13-17 лет победу одержала команда города Мурманска.

В масстарте на 10 кругов золотыми медалями 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся награждены - Валерия Журба, Максим Корниенко и Никита Успехов из города Мурманска, Ксения Коржова из города Оленегорска.

Победители и призёры в многоборье были награждены медалями и грамотами Министерства спорта и молодежной политики Мурманской области.

Абсолютные победители соревнований награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся – филиала страхового акционерного общества «Медэкспресс» в городе Мурманске.

В командном первенстве кубок победителя получила команда города Мурманска, второе место заняла команда города Оленегорска, третье – команда города Мончегорска.