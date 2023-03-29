Отчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреляМурманская область – один из немногих регионов страны, в котором законодательно закреплено право на получение выплат опекунами совершеннолетних недееспособных граждан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 10:00

Определены победители конкурса грантов губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи и поддержку инициатив по сохранению культуры саами

Заместитель губернатора Елена Дягилева провела заседание конкурсной комиссии на предоставление грантов губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи в 2023 году.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала,  в рамках заявочной кампании, завершившейся 2 марта, было подано 17 заявок от соискателей в возрасте от 20 до 34 лет. После предварительного отбора Центра развития кинопроизводства Мурманской области к участию в конкурсе были допущены 13 работ.

«В 2023 году мы получили рекордное количество заявок от молодых киноделов. Так, если в прошлом году мы рассматривали 5 работ, то сегодня в формате питчинга свои проекты защищали 13 начинающих режиссеров, сценаристов и продюсеров из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Четыре наиболее ярких лент получат грантовую поддержку в размере до 500 тысяч рублей, общий объем инвестиций в идеи молодых авторов составляет 2 млн рублей», – отметила Елена Дягилева.

Почти все кинопроекты, представленные на заседании, планируются снимать в жанре короткометражного игрового фильма, один кинопроект имеет документальный формат.

Каждый проект посвящён отдельной теме: участники конкурсного отбора касаются тем, актуальных для современной молодёжи арктического региона, рассказывают об удивительных людях, проживающих в различных уголках Кольского полуострова, поднимают проблемы сохранения национальной культуры и бережного отношения к природе.

Один из конкурсантов – Юлия Крылова – победительница первого конкурса на предоставление гранта губернатора в 2021 году. Её короткометражный художественный фильм «Мой Север» был посвящён ценности семьи в жизни современного человека. На питчинге Юлия представила идею приквела ленты.

«Конкурсанты планируют съёмки в Мурманске, Ловозере, Териберке, селе Поной, на полуострове Рыбачий и в Хибинах. По завершении работы над картинами они, как правило, становятся участниками фестивальных программ, различных мероприятий, конкурсов, а это значит, что красоту Севера увидят тысячи людей по всей стране», – подчеркнула вице-губернатор.

По решению конкурсной комиссии гранты губернатора Мурманской области получат два автора из Санкт-Петербурга: Анна Лычкина с короткометражным фильмом «52 герца» и Алексей Белов с историей «Когда моряк на берегу». Победу также одержали двое мурманчан – Виталий Артемьев, представивший проект «Северный герой», и Кристина Бородина с короткометражной лентой «Куда подальше».

Напомним, благодаря грантовой поддержке, которая реализуется в Мурманской области в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», уже реализовано 6 кинопроектов. Так, вместе с Юлией Крыловой в 2021 году грант губернатора также получила Полина Бурбан с короткометражным художественным фильмом «Другая тишина». В 2022 году победителями стали Кристина Бородина с лентой «Капитан и Пинагор», Денис Малюгин с документальным фильмом «Помор», Маргарита Мосина с короткометражным фильмом «Сейд» и Виталий Артемьев с документальным фильмом «Аэронавты».

В это же день состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на сохранение, развитие и популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Мурманской области. Обладателем первого гранта стала Ассоциация кольских саамов. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, поддержка поможет общественной организации привлечь экспертов и в течение года реализовать исследовательский проект, который зафиксирует базовые элементы культуры Кольских саамов. Проект включают создание методических рекомендаций, которые могут быта впоследствии использованы представителями бизнес-сообщества, туристической или культурной сферы.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Усадьба Архангельское». Документальный фильм, серия 2 (12+)16:05«Год на орбите». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)День работника культуры: сколько готовы платить тем, кто хочет быть ближе к искусству?-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть растут, доллар США начал торги слабым ростом-PRO Энергетику (18+)Эксперты Кольской атомной станции и ВАО АЭС обменялись передовым опытом в области работы оперативного персонала-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты расширяют гарантии социальной защиты граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика