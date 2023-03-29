Определены победители конкурса грантов губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи и поддержку инициатив по сохранению культуры саами

Заместитель губернатора Елена Дягилева провела заседание конкурсной комиссии на предоставление грантов губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи в 2023 году.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках заявочной кампании, завершившейся 2 марта, было подано 17 заявок от соискателей в возрасте от 20 до 34 лет. После предварительного отбора Центра развития кинопроизводства Мурманской области к участию в конкурсе были допущены 13 работ.

«В 2023 году мы получили рекордное количество заявок от молодых киноделов. Так, если в прошлом году мы рассматривали 5 работ, то сегодня в формате питчинга свои проекты защищали 13 начинающих режиссеров, сценаристов и продюсеров из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Четыре наиболее ярких лент получат грантовую поддержку в размере до 500 тысяч рублей, общий объем инвестиций в идеи молодых авторов составляет 2 млн рублей», – отметила Елена Дягилева.

Почти все кинопроекты, представленные на заседании, планируются снимать в жанре короткометражного игрового фильма, один кинопроект имеет документальный формат.

Каждый проект посвящён отдельной теме: участники конкурсного отбора касаются тем, актуальных для современной молодёжи арктического региона, рассказывают об удивительных людях, проживающих в различных уголках Кольского полуострова, поднимают проблемы сохранения национальной культуры и бережного отношения к природе.

Один из конкурсантов – Юлия Крылова – победительница первого конкурса на предоставление гранта губернатора в 2021 году. Её короткометражный художественный фильм «Мой Север» был посвящён ценности семьи в жизни современного человека. На питчинге Юлия представила идею приквела ленты.

«Конкурсанты планируют съёмки в Мурманске, Ловозере, Териберке, селе Поной, на полуострове Рыбачий и в Хибинах. По завершении работы над картинами они, как правило, становятся участниками фестивальных программ, различных мероприятий, конкурсов, а это значит, что красоту Севера увидят тысячи людей по всей стране», – подчеркнула вице-губернатор.

По решению конкурсной комиссии гранты губернатора Мурманской области получат два автора из Санкт-Петербурга: Анна Лычкина с короткометражным фильмом «52 герца» и Алексей Белов с историей «Когда моряк на берегу». Победу также одержали двое мурманчан – Виталий Артемьев, представивший проект «Северный герой», и Кристина Бородина с короткометражной лентой «Куда подальше».

Напомним, благодаря грантовой поддержке, которая реализуется в Мурманской области в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», уже реализовано 6 кинопроектов. Так, вместе с Юлией Крыловой в 2021 году грант губернатора также получила Полина Бурбан с короткометражным художественным фильмом «Другая тишина». В 2022 году победителями стали Кристина Бородина с лентой «Капитан и Пинагор», Денис Малюгин с документальным фильмом «Помор», Маргарита Мосина с короткометражным фильмом «Сейд» и Виталий Артемьев с документальным фильмом «Аэронавты».

В это же день состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на сохранение, развитие и популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Мурманской области. Обладателем первого гранта стала Ассоциация кольских саамов. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, поддержка поможет общественной организации привлечь экспертов и в течение года реализовать исследовательский проект, который зафиксирует базовые элементы культуры Кольских саамов. Проект включают создание методических рекомендаций, которые могут быта впоследствии использованы представителями бизнес-сообщества, туристической или культурной сферы.

Фото: https://gov-murman.ru