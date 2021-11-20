Определены победители конкурса грантов на приобретение франшизы в Мурманской области

В Мурманской области подведены итоги конкурса грантов на приобретение франшизы. По итогам заседания комиссии было принято решение признать победителями следующих участников:

- ООО «ВИАЛ», проект «Медицинское отделение «Гемотест», г. Оленегорск;

- ИП Алексеев Павел Алексеевич, проект «Школа программирования Учи.Ру», г. Апатиты;

- ИП Якунина Елена Валерьевна, проект «Briskly – cеть «умных» микромаркетов», г. Мурманск.

«Все победители получат порядка миллиона рублей. Всего на этот этап была подана 31 заявка, что подтверждает востребованность этой меры у предпринимателей», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, приказ от 15.11.2021 №167-ОД о решении комиссии по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области размещён на сайте оператора конкурса – Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора – в разделе Документы.