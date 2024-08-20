Определены победители конкурса «Губернаторский старт»

Вчера в ходе оперативного совещания министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова подвела итоги второго конкурсного отбора программы «Губернаторский старт», инициированной губернатором Андреем Чибисом.

Победителями признаны 14 проектов в области спорта, отдыха и развлечений, производственной сфере, проекты, реализуемые на территории приграничных, удаленных населенных пунктов региона, в ЗАТО и моногородах, а также проекты участников, на попечении которых находятся трое и более детей.

«Например, в Мурманске планируется создание площадки для объединения местных дизайнеров, модельеров одежды и аксессуаров в целях реализации продукции собственного производства. Проект будет способствовать поддержке местных брендов и креативных индустрий. На Ленинградской набережной Мончегорска, в дополнение к уже популярному арт-контейнеру «Явръ», планируется создание всесезонного фуд-пространства в том же, специально разработанном фирменном стиле», – рассказала министр.

Сумма гранта составляет до 1 млн рублей, для отдельных категорий заявителей – до 2 млн рублей (зависит от выбора приоритетной группы направления проекта), самозанятым – до 500 тысяч рублей.

Размер софинансирования со стороны заявителя составляет не менее 20% от полной стоимости проекта для субъектов МСП и не менее 10% - для самозанятых граждан.

Как напоминает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, средства гранта можно расходовать на следующие направления:

– аренда нежилых помещений или земельных участков;

– приобретение основных средств (рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, оргтехника, предметы мебели, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы, превышающим 12 месяцев);

– расходы на рекламу и продвижение проекта, включая создание интернет-сайта;

– ремонтные и строительно-монтажные работы (с предварительным расчётом-сметой).

Так, во втором конкурсном отборе 2024 года поступило и допущено 110 заявок из 13 муниципальных образований от физических лиц, самозанятых, предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность более 1 года и начинающих предпринимателей (до 1 года).

Ознакомиться с результатами конкурса можно на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и оператора конкурса – Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

Конкурс «Губернаторский старт» проявил себя одним из самых востребованных среди граждан и предпринимательского сообщества региона. Всего за пять лет работы программы поддержано 147 предпринимательских инициатив на общую сумму 164 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/