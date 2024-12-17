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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.24 11:00

Определены победители конкурса на получение гранта для социальных предприятий и молодых предпринимателей до 25 лет

В Мурманской области подведены итоги конкурсного отбора на предоставление финансовой поддержки в виде гранта для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий, и субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных молодыми предпринимателями до 25 лет включительно. 

Проекты были представлены из пяти муниципальных образований региона из различных сфер: образование, культура, туризм, производство товаров и другие. 

Победителями конкурса признаны один молодой предприниматель в возрасте до 25 лет и три социальных предприятия, которым будут предоставлены субсидии до 1 млн рублей на реализацию проектов.

Подробная информация об итогах конкурса размещена на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, Центра «Мой Бизнес» и НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, грантовая поддержка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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