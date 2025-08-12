Кошелёк: почти половина россиян-клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нуждПравительство РФ занялось комплексной трансформацией государственных услуг
Определены победители конкурсного отбора на именную стипендию губернатора Андрея Чибиса за особые достижения в обучении

Поведены итоги конкурсного отбора получателей именной стипендии главы региона Андрея Чибиса. На неё могут претендовать студенты государственных организаций, расположенных на территории Мурманской области, очно обучающиеся по программам высшего образования. Конкурс организован по поручению губернатора.

Победителями стали 40 студентов Мурманского арктического университета, которые при поступлении имели не менее 250 баллов ЕГЭ, медаль за особые успехи в учении или диплом СПО с отличием и окончили курс университета только на «отлично». Эти студенты получат единоразовую выплату в 100 тысяч рублей.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» для студентов Мурманского арктического университета действует комплекс мер поддержки. Лучшие 50 первокурсников, обучающихся по приоритетным направлениям, получают ежемесячную губернаторскую стипендию в размере 15 тысяч рублей и возможность отправиться в экскурсионную поездку по региону в конце учебного года. Студенты, завершившие учебный год на «отлично», получают жилищный сертификат на 100 тысяч рублей. Иногородним отличникам предоставляется компенсация расходов на поездки домой до 30 тысяч рублей и полное возмещение стоимости общежития.

 

 

