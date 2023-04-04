Определены победители конкурсного отбора на обновление пространств в рамках проекта «Арктическая школа»

Определены победители конкурсного отбора в рамках проекта «Арктическая школа». Об этом вчера на оперативном совещании правительства доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

За два года в проекте «Арктическая школа», который реализуется в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить», приняли участие 91 школа и 35 детских садов. При этом 30 организаций получали грант дважды.

Как сообщила глава профильного ведомства, в 2023 году заполярные учреждения получат 26 грантов по 7 направлениям.

«В 2023 году финансирование по большинству направлений увеличено до 2,5 раз. В грантовом конкурсе принимали участие 86 школ и 99 детских садов из всех 17 муниципалитетов. Каждая заявка оценивалась независимыми экспертами из числа представителей министерства образования и науки, специалистов Центра комплексного обслуживания учреждений образования и преподавателей Института развития образования», – отметила Диана Кузнецова.

По направлению «Современное пространство школьной столовой» победителями конкурсного отбора стали кировская школа №5, оленегорская школа №4, Североморский кадетский корпус. Каждое учреждение получит финансовую поддержку в размере 5 млн рублей. По направлению «Спортивное школьное пространство» победителем стала школа №269 в Снежногорске. На реализацию проекта учреждение получит 5 млн рублей.

Четыре гранта по 5 млн рублей получат апатитская школа №5, мончегорская школа №7, Кильдинская коррекционная школа-интернат и школа №5 имени М.С. Попова в Печенге. В этих учреждениях будут созданы общественные школьные пространства.

Победителями в направлении «Внутреннее (учебное) школьное пространство» стали мурманская школа №20, школа №3 в Алакуртти, школа №1 имени А. Ваганова в Мончегорске, школа №1 в Никеле. На реализацию проектов предусмотрены гранты в размере 3 млн рублей.

Победителями грантового конкурса по новому направлению «Опорные площадки для подготовки школьников к олимпиадам» стали гимназия №6 в Мурманске, школа №10 в Кандалакше, школа №1 в Мурмашах и гимназия №1 в Полярных Зорях. Учреждения получат финансирование в размере 5 млн рублей.

Наибольшее число заявок было подано по направлению «Общественное пространство дошкольных образовательных организаций». Победителями конкурсного отбора стали детские сады в Мурманске, Высоком, Умбе и ЗАТО Видяево. Каждый из победителей получит грант в размере 3 млн рублей. По направлению «Внутреннее пространство дошкольных образовательных организаций» победителями отбора стали детские сады в Мурманске, Ревде, Апатитах, Ёнском и ЗАТО город Заозерск. Эти учреждения получат гранты в 2,6 млн рублей.

«С 2022 года по решению губернатора Андрея Чибиса проект «Арктическая школа» также реализуется и в детских садах Мурманской области. Новые пространства уже успешно функционируют более чем для 50 тысяч школьников и 7 тысяч дошкольников. К новому учебному году откроем еще 26 новых комфортных и современных пространства для порядка 12 тысяч юных северян. Среди победителей грантового конкурса этого года –детский сад №9 в поселке Енский, в котором занимается 28 детей, и мурманский детский сад №125 с 320 воспитанниками. Равные возможности для всех учреждений получить грант подчеркивают еще два победителя – Кильдинская коррекционная школа-интернат, в которой учатся 52 ребёнка, и оленегорская школа №4, где обучается более тысячи детей», – подчеркнула министр Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, до конца недели с победителями конкурсного отбора будут заключены соглашения о предоставлении грантов. Все ремонтные работы, установка и наладка оборудования в создаваемых пространствах образовательных организаций должны быть завершены до 10 августа 2023 года.

«Обновленные пространства, которые я вижу в рамках поездок в муниципалитеты, очень достойно реализованы, пользуются популярностью и востребованы у ребят. Я поздравляю всех победителей. Проекты готовятся преподавателями, учениками, родителями – это серьезная командная работа. Спасибо за активность. Убедительно прошу всех ответственных коллег оперативно заключить необходимые соглашения, и самое главное – исполнить все в срок. Мы заранее провели отбор, заранее объявлены результаты, проекты должны быть реализованы к 10 августа. Времени, чтобы организовать работу, достаточно. К 1 сентября мы с вами должны увидеть новые пространства», – подчеркнул Андрей Чибис, обращаясь к коллегам по итогам доклада.

Фото: https://gov-murman.ru