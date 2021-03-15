Определены победители областного турнира по мини-футболу среди юных футболистов «Кубок Победы»

Определены победители областного турнира по мини-футболу «Кубок Победы». Турнир прошёл среди юных футболистов в возрасте до 10 лет в спортивном зале центра дополнительного образования «Лапландия».

По итогам трёх дней соревнований в упорной борьбе были определены лучшие команды и игроки. Победителем областного турнира стала команда МФК «Лапландия 2012». Серебряным призёром стала команда МФК «Лапландия 2011», «бронза» у команды МАУ СШ «Олимп» из Апатитов.

В номинации «Самый ценный игрок турнира» судьями был отмечен Илья Рахманов (МФК «Лапландия 2011»); звание «Лучший вратарь» получил Егор Подкорытов (МАУ СШ «Олимп» г. Апатиты); «Лучший защитник» – Александр Калинин (МФК «Лапландия 2012»); «Лучший нападающий» – Олег Данилов (МФК «Лапландия 2011»).