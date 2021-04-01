Определены победители областной каникулярной школы «Заполярный Наноград: начало!»

В центре «Лапландия» завершились мероприятия областной каникулярной школы «Заполярный Наноград: начало!». Команды школьников прошли научный путь по маршрутам, которые подготовили для них наставники детского технопарка «Кванториум» и специалисты предприятий-партнеров.

Лучшими признаны ребята из гимназии города Полярного (ЗАТО Александровск). Два вторых места – у команд из Ревдской школы им. В.С. Воронина, Ловозерского района и Мурмашинской школы №1. Два третьих места взяли представители школы №279 города Гаджиево (ЗАТО Александровск), и центра детского творчества «Хибины» города Кировска.

В мероприятиях принимали участие 11 команд учеников 3-4-х классов из Мурманска, Кировска, ЗАТО Александровск, Кольского и Ловозерского районов. Для них работали четыре интерактивные площадки.

Представители ФГУП «Атомфлот» провели для ребят мастер-класс по вязанию узлов. Специалисты «РосАтомЭнергоСбыт» приготовили увлекательную викторину с вопросами по энергетике. Эксперты Информационного центра по атомной энергии города Мурманска предложили ребятам решить ребусы и филворды.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, также ребят ожидала площадка «Биоквантум» от специалистов центра «Лапландия». Здесь ребята научились определять чистоту воды.

Выполняя задания и отвечая на вопросы на каждой площадке, участники получали специальных «НаноКотиков», которые потом обменяли на сувениры и памятные подарки от партнеров детского технопарка. Сделать это можно было после путешествия по всем станциям Нанограда.

Мероприятие проводилось в рамках федерального образовательного проекта «Школьная лига РОСНАНО». Главным региональным координатором является центр дополнительного образования «Лапландия».