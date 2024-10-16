Определены победители первенства Мурманской области по шахматам

На базе Мурманской областной спортивной школы состоялось региональное первенство по шахматам. За победу в интеллектуальных соревнованиях боролись мальчики и девочки в возрасте до 11-13 лет.

На протяжении пяти дней ребятам предстояло сыграть девять туров в дисциплине «шахматы». Проверить свои силы в этом году решились 78 юных шахматистов из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Полярных Зорь и Печенгского округа.

Так, в возрастной категории до 11 лет победу одержали Пелагея Никитина и Исмаил Беков. На втором месте Мария Чернявская и Артём Анисимов. «Бронзы» удостоены Мария Рац и Олег Зайцев. В группе до 13 лет лучшими стали Маргарита Новикова и Максим Тихонов. Второе место заняли Таисия Талых и Павел Видус. На третьем месте Полина Шумейко и Дмитрий Козлов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, следующие соревнования в рамках первенства Мурманской области по шахматам пройдут с 16 по 20 октября в возрастных группах до 9 лет, а также до 15, 17 и 19 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/