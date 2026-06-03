Определены победители регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч – Лига юных футболистов»
На Центральном стадионе профсоюзов Мурманска завершился региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч – Лига юных футболистов», посвящённых памяти Никиты Павловича Симоняна.
В отборочном этапе участие приняли 19 команд – мальчики 2013-2014 г.р. и юноши 2011-2012 г.р. – из Мурманска, Заполярного, Ковдора, Североморска, Александровска, Мончегорска, Кировска, Оленегорска, Апатитов и Кандалакши.
Победителем турнира среди мальчиков стала команда Мурманской спортивной школы №6 «Динамо», обыгравшая в финале команду «Спартак-юниор». В матче за третье место победу одержала Мурманская «КСШОР».
В турнире среди юношей лучшей стала команда детско-юношеской спортивной школы ЗАТО Александровск, на втором месте команда Апатитской спортивной школы «Юность», бронзовая медаль у Мурманской команды «Юная гвардия».
По итогам турнира команды-победители получат право представлять Мурманскую область на Всероссийском этапе соревнований.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568778/#&gid=1&pid=1