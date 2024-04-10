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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.24 16:30

Определены победители регионального этапа всероссийского фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, государственных гражданских и муниципальных служащих региона

В Коле на базе физкультурно-оздоровительного комплекса и плавательного бассейна «Гольфстрим» прошел региональный этап всероссийского фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Мурманской области. В фестивале приняли участие 69 человек в составе 8 команд из Мурманска, Мончегорска, ЗАТО Александровск, Апатитов, Кольского района и Ковдорского округа. Это команды СШОР № 4 Мурманска, СОШ № 5 Мурманска, Кольской ГМК, Администрации ЗАТО Александровск, ГОБУЗ «ОСДР», Кольской СОШ, Холдинга «Норебо», Ковдорского ГОКа.

С приветственным словом на открытии фестиваля к участникам обратилась главный судья Татьяна Маркова: «Уважаемые участники и гости, приветствую вас на празднике спорта! Сегодня здесь собрались активные и целеустремленные спортсмены из трудовых коллективов 6 муниципалитетов Мурманской области. Благодарим руководителей предприятий, которые создают условия для развития корпоративного спорта, что позволяет не только укреплять здоровье работников, но и повышает эффективность и работоспособность любой организации. Желаю всем участникам и организаторам крепкого здоровья, весеннего настроения и пусть победит сильнейший!».

Танцевальной разминкой участников поприветствовал танцевальный коллектив детской фитнес-студии «Апельсин» ДДТ Кольского района, под руководством педагога Юлии Иважовой.

Участники состязались в различных видах испытаний комплекса ГТО: поднимании туловища из положения лежа на спине; сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу; сгибании и разгибании рук в упоре о гимнастическую скамью; подтягивании из виса на высокой перекладине; наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье; плавании на 50 метров и 25.

Цель мероприятия – не спортивные рекорды, а пропаганда того, как спортивно и здорово может жить человек.

Среди женщин в личном первенстве победителями в своих ступенях стали: Анастасия Сученкова, Екатерина Сердюкова, Анастасия Лобанова, Олеся Алехно из Кольской ГМК, Алена Хохлова из ЗАТО Александровск, Влада Подкатова, Людмила Санина из АО «Ковдорский ГОК», Александра Большакова из СОШ №5 Мурманска.

Среди мужчин в личном первенстве победителями в своих ступенях стали: Глеб Постников из ГК «Норебо», Антон Степаненко, Александр Сибирёв, Алексей Марущак, Юрий Подфигурный из АО «Ковдорский ГОК», Дмитрий Треухов, Сергей Киселев, Александр Лещинский из Кольской ГМК.

В командном первенстве победу одержала команда АО «МХК» «ЕвроХим» Ковдорский ГОК и получила право участвовать во всероссийском финале фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, государственных гражданских и муниципальных служащих Мурманской области, который будет проходить с 13 по 19 мая 2024 года в Магнитогорске.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на церемонии награждения присутствовала заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике, посол ГТО Мурманской области Лариса Круглова. Она поприветствовала участников Фестиваля, пожелала им продолжать активно заниматься физической культурой и привлекать в свои ряды коллег по работе.

Победители и призёры в личном и командном зачётах были награждены медалями, призами, грамотами и сувенирной продукцией от официальных лицензиатов ВФСК ГТО.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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