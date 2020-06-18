Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России - 2020» - «Педагог-психолог Мурманской области - 2020»

С 25 мая по 5 июня 2020 года педагоги-психологи Мурманской области боролись за звание лучшего. В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой конкурс проводился в заочной форме.

По итогам конкурса победителем признана Морозова Яна Валерьевна, педагог-психолог, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 пгт. Мурмаши Кольского района.

Второе место заняла Другова Елена Дмитриевна, педагог-психолог, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 3 г . Полярные Зори.

Третье место - Барашкова Наталья Александровна, педагог-психолог, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».