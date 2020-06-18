Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России - 2020» - «Учитель-дефектолог Мурманской области - 2020»
С 25 мая по 5 июня 2020 года в Мурманской области проводился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России - 2020» - «Учитель-дефектолог Мурманской области - 2020».
В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой конкурс проводился в заочной форме.
В конкурсе принимали участие учителя-дефектологи и учителя-логопеды дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, медицинских организаций, детских домов-интернатов системы социальной защиты населения, работающие с обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью.
По итогам конкурса победителем признана Наталичева Татьяна Александровна, учитель-дефектолог, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130.
Второе место заняла Кашпор Надежда Анатольевна, учитель-дефектолог, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида №
Третье место - Лузай Наталья Владимировна, учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 пгт. Мурмаши Кольского района Мурманской области.