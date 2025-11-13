Определены победители регионального конкурса «Край героев»

В обновлённых залах Мурманского областного краеведческого музея прошёл финал историко-краеведческого конкурса «Край героев». Всего поступило около 40 заявок от учащихся 6–11 классов образовательных учреждений региона. За звание сильнейших боролись десять команд, которые успешно преодолели предварительные этапы отбора.

Финал проходил в полностью обновлённых помещениях исторического здания музея, который открылся после реконструкции в марте 2025 года. Участникам предстояло продемонстрировать не только эрудицию, но и навыки расследования при работе с музейной экспозицией. Вопросы требовали от ребят глубоких знаний истории родного края и умения работать в команде.

По результатам определены победители: мурманская команда «Патриот» из школы №31 имени Л.В. Журина и «Пионеры Заполярья» из Мурманского академического лицея, а также команда из Полярного «Экипаж «Погодинцы» школы №1.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, все финалисты получили памятные сувениры, кроме того, специалисты музея провели для северян специальную обзорную экскурсию по обновлённым экспозициям. Победители конкурса выиграли главный приз — образовательную поездку в Москву с посещением Музея Победы на Поклонной горе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556932/#&gid=1&pid=3