Определены победители соревнований по спортивному ориентированию и конькобежному спорту в рамках 61-го Праздника Севера учащихся

17 и 18 марта на лыжном стадионе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» в Апатитах был дан старт соревнований по спортивному ориентированию в рамках 61-го Праздника Севера учащихся. Борьбу за медали вели участники из шести муниципальных образований Мурманской области: Кандалакшского, Ловозерского и Кольского районов, Мончегорска, Апатитов и ЗАТО г. Заозерск.

Спортсмены соревновались на лыжных трассах длиной от 2,8 км до 5,6 км в дисциплинах «Лыжная гонка - спринт» и «Лыжная гонка - классика» в возрастных группах до 15 и до 18 лет.

По итогам заездов в командном первенстве золото завоевали апатитчане, серебро у команды из Кольского района, третье место заняла команда из Кандалакшского района.

Победители и призёры соревнований награждены медалями и грамотами областного министерства спорта, а сильнейшие команды - кубками и грамотами.

Кроме того, на этой неделе определены лидеры состязаний по конькобежному спорту, которые завершились в Оленегорске. За звание лучших боролись спортсмены из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, команда из Республики Карелия и один представитель из Саратова. Юноши и девушки соревновались в многоборье на дистанциях от 500 до 5000 м, а также в многоборье и смешанных эстафетах 4 х 400 м.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в смешанных эстафетах в возрастной группе 13-17 лет лучшими стали команды из областного центра, занявшие первое и второе призовые места, «бронза» у Оленегорска. Среди спортсменов до 13 лет на высшую ступень пьедестала почёта вновь поднялись мурманчане, на втором месте Мончегорск, третье место у спортсменов из Оленегорска. Мурманские спортсмены стали сильнейшими и в командном первенстве, за ними идут оленегорские и мончегорские конкобежцы. Команда из Петрозаводска по сумме очков заняла четвертое место.