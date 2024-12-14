Определены победители второго сезона просветительского онлайн-проекта «Учимся сами, обучаем ИИ», приуроченного к 92-й годовщине со Дня образования гражданской обороны

Первое место занял ученик школы №33 Артём Шаповалов из Смоленска. Арсений Аникин из Центра детского творчества «Хибины» закрепился на втором месте, а Ева Савина из Мурманского политехнического лицея и Тимур Казаков из школы №6 города Сафоново Смоленской области разделили между собой третье место.

«Подведение итогов – всегда волнительный момент. Приятно видеть, что ребята получили удовольствие от обучения, загорелись идеей развивать свои навыки в сфере ИИ. В этом году расширена география участников, масштабирована сама программа курса. К проекту присоединился благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», чьи специалисты помогли разобраться в тонкостях промпт-инжиниринга (управление поведением больших языковых моделей /LLM/ для получения желаемых результатов без обновления самих моделей. - Ред.). Неожиданно, что некоторые участники первого сезона вновь стали слушателями проекта, считаю – это подтверждает мастерство спикеров, наших наставников, которые смогли заинтересовать школьников миром нейросетей», – подчеркнула министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

«Важность данного проекта трудно переоценить. В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, умение работать с ИИ становится одним из ключевых навыков, необходимых для успешного будущего. Проект «Учимся сами, обучаем ИИ» предоставляет молодым талантам уникальную возможность получить передовые знания и навыки, которые помогут им стать лидерами в области высоких технологий. Мы поздравляем всех участников второго сезона и с нетерпением ждём их дальнейших успехов и новых свершений в мире искусственного интеллекта», – отметил исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Программа второго сезона проекта «Учимся сами, обучаем ИИ» включала в себя знакомство с различными программами и алгоритмами работы с искусственными нейронными сетями, способными создавать изображения, тексты, аудио, видео и другие материалы. Уроки проходили в формате вебинаров еженедельно с ноября по декабрь. Продемонстрировать, как усвоен материал, подросткам предстояло самостоятельно, выполняя домашние задания, по результатам которых и определяли победителей проекта. В итоге к финалу были допущены 15 подростков, которые вовремя и качественно выполнили все пять домашних заданий.

«Можно сказать, каждое домашнее задание – заявка на конкурс. Конкурс на лучший реферат, презентацию, комикс или анимационный музыкальный ролик по теме пожарной безопасности. Работы в этом году очень сильные, лучшие из них сейчас представлены у нас на выставке», – рассказала промт-инженер (это специалист, который умеет конкретную задачу клиента перевести в промт - текстовый запрос для нейронной сети и получить конкретный требуемый результат — не абстрактную картинку или общий текст. - Ред.), руководитель музейно-выставочного центра Главного управления МЧС России по Мурманской области Татьяна Абрамова.

Проект объединил 100 талантливых подростков в возрасте 12-16 лет, а точнее 93 юных россиянина, представляющих Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Ставропольский и Хабаровский края, Архангельскую, Белгородскую, Владимирскую, Иркутскую, Московскую, Нижегородскую, Псковскую, Ростовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тульскую и Мурманскую области.

Его организаторами в этом году традиционно выступают министерство цифрового развития Мурманской области и Центральный совет Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), которые выражают отдельную благодарность Главному управлению МЧС России по Мурманской области и Мурманскому областному отделению ВДПО.

Итоги проекта:

конкурсное задание «Лучшая анимация по пожарной безопасности, созданная в генеративных нейронных сетях»

1 место – Артём Шаповалов (г. Смоленск);

2 место – Тимур Казаков (Смоленская обл., г. Сафоново);

3 место – Александра Прохоренкова (г. Смоленск);

конкурсное задание «Лучший музыкальный клип по истории пожарной охраны, сгенерированный в нейронных сетях и на платформах с искусственным интеллектом»

1 место – Артем Шаповалов (г. Смоленск), Казаков Тимур (Смоленская обл., г. Сафоново);

2 место – Арсений Аникин (Мурманская обл., г. Кировск);

3 место – Елена Перепечаева (Белгородская обл., г. Старый Оскол);

конкурсное задание «Лучший реферат по истории пожарной охраны, созданный в генеративных нейронных сетях»

1 место – Анна Макешина (Тульская область, п. Барсуки);

2 место – Демид Шевцов (г. Мурманск);

3 место – Арсений Аникин (Мурманская обл., г. Кировск);

конкурсное задание «Лучшая презентация по истории пожарной охраны, созданная на платформах с инструментами ИИ»:

1 место – Арсений Аникин (Мурманская обл., г. Кировск);

2 место – Ева Савина (г. Мурманск);

3 место – Александра Прохоренкова (г. Смоленск);

конкурсное задание «Лучший комикс-стрип по истории пожарной охраны, созданный в генеративных нейронных сетях»:

1 место – Артём Шаповалов (г. Смоленск);

2 место – Валерия Серкова (Мурманская область, г. Североморск);

3 место – Елена Зырянова (Иркутская обл., д. Еловка).

«Приз зрительских симпатий» от коллектива музейно-выставочного центра Главного управления МЧС России по Мурманской области – Елена Перепечаева (Белгородская обл., г. Старый Оскол).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/