Определены подрядчики для работ по ямочному ремонту в Мурманске

По поручению главы региона Андрея Чибиса Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с администрацией города Мурманска в начале лета был проработан вопрос оперативного ямочного ремонта внутридворовых проездов. Сегодня заместитель губернатора Оксана Астахова вместе с главой администрации Мурманска Евгением Никорой и подрядчиками проинспектировали дворовые территории, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

«В этом году на дополнительный ямочный ремонт дворовых проездов 326 многоквартирных домов выделено 104 миллиона рублей, – рассказала Оксана Астахова. – Беспрецедентная сумма для города, эти средства помогут сделать ежедневную среду обитания жителей комфортнее и безопаснее. До конца прошлой недели были подведены итоги аукционных процедур, определились победители торгов. Согласно юридическим процедурам, контракты будут подписаны до конца сентября, однако подрядчики не теряют время и занимаются подготовительными работами. Ремонт будет завершен до середины октября».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на один объект полный цикл работ займёт порядка трёх дней. На выездном совещании представители подрядчиков заверили представителей руководства города и субъекта, что завершат все в срок без сбоев.

Как отметила заместитель губернатора Оксана Астахова, сил и средств у организаций должно быть достаточно, так как основные их ресурсы высвобождаются после завершения благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».