Определены подрядчики для ремонта четырёх региональных дорог в рамках дорожного нацпроекта

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать четыре региональные дороги. Электронные аукционы на проведение соответствующих работ прошли в Единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с российским законодательством.

Выполнение работ по выборочному ремонту автомобильной дороги Снежногорск-Гаджиево с нулевого километра до отметки 6 км 850 м будет выполнять ООО «Мурманское дорожное управление». Контракт на данный момент заключён, а работы начнутся с установлением тёплой погоды.

Ещё один объект, который должен быть отремонтирован в этом году, – дорога Пиренга-Ковдор с 0 по 100 км. Контракт на выполнение ремонтных работ по итогам электронного аукциона заключен с ООО «Кольское дорожное управление».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, летом будет проведён ремонт на автодорогах Мишуково-Снежногорск (с 0 км по 25 км) и Умба-Кандалакша (с 0 км по 90 км). По результатам рассмотрения заявок на электронном аукционе победителем по обоим объектам было признано ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление», с которым уже заключены контракты на выполнение ремонтных работ.