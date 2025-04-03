Определены подрядчики, которые капитально отремонтируют шесть учреждений образования в Мурманске

В Мурманской области продолжается модернизация учреждений образования. Через электронный аукцион определены подрядчики, которые выполнят капитальный ремонт в рамках государственной программы «Образование и наука» и стратегического плана «На Севере – жить!» в двух детских садах и четырёх школах Мурманска.

В 2025 году капитальный ремонт пройдёт в мурманских гимназиях №3 и №5, прогимназии №61, лицее №2 и детских садах №58 и №87. По результатам электронных аукционов работы будут проводить местные подрядчики. В этих учреждениях образования запланирован большой объём работ, который должен быть выполнен к новому учебному году. Именно поэтому с 1 апреля воспитанники и ученики этих детских садов и школ продолжат обучение в других организациях, а подрядчики приступят к капитальному ремонту зданий. Комфортные условия будут созданы более чем для 2,2 тысячи школьников и 350 воспитанников детских садов.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в 2024 году были капитально отремонтированы восемь школ в Мурманске, Молочном, Коашве, Туломе, Видяево, Лодейном, Заполярном, Мончегорске, также обновили детский сад в Умбе. Всего с 2019 года в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере — жить!» капитально отремонтировали 23 школы, в которых обучаются около 10 тысяч детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/