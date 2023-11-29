Определены проекты-победители по развитию национального туристского маршрута «Заполярный калейдоскоп»

В 2023 году Министерство экономического развития Российской Федерации утвердило национальный туристский маршрут «Заполярный калейдоскоп». Маршрут затрагивает территории Кольского и Ловозерского районов, а также городов Мурманска, Кировска и Оленегорска.

Предпринимателям предлагалось обустроить и модернизировать туристские ресурсы, включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья, изготовить и установить элементы системы навигации, установить или обустроить туристские информационные центры (формы некапитального строительства), а также приобрести и установить санитарные модули в составе национального туристского маршрута для комфортного путешествия как организованных групп, так и самостоятельных туристов.

9 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению проектов в индустрии туризма, на котором 6 предпринимателей презентовали и защищали свои проекты.

Объём средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в 2023 году для предоставления субсидий, составляет 23,9 млн рублей.

Самые высокие баллы получили следующие проекты:

- ООО «Легенды Севера» с реализацией проекта «Ресторанный комплекс «Вереск» на территории Лапландской деревни в Кольском районе;

- ООО «Пегас» с реализацией проекта «Тундра Спорт» на 20 км Серебрянского шоссе;

- ООО «Арктик-тур» с реализацией проекта «Развитие туристской инфраструктуры с.п. Териберка».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, все поддержанные проекты будут реализованы в рамках мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и плана «На Севере - жить!».