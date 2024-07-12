Определены проекты-победители по развитию туристской инфраструктуры на территории Мурманской области

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Мурманская область направит на развитие туристской инфраструктуры 52,6 млн рублей.

До конца 2024 года должно быть реализовано четыре проекта по обустройству национальных туристских маршрутов. У горного приюта «Барыня» в Кандалакше появится горная тропа и смотровая площадка, будет модернизирован действующий культурно-туристический комплекс «Легенды Севера» в Мурманске, а в Кировске пройдёт реконструкция экологической тропы «Тропа географов» с установкой зон отдыха, а также появится новое туркафе «Пик Ферсмана» с экспозицией первых поселений Хибин.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, более того, будут созданы круглогодичные объекты кемпинг-размещения на южном склоне горы Айкуайвенчорр в Кировске, в посёлках Териберка и Ура-Губа. Также будет закуплено оборудование для обеспечения комфортного и безопасного нахождения туристов и жителей региона на туристических маршрутах.

«Конкурс на предоставление финансовой поддержки вызвал большой интерес у предпринимателей региона. В период приёма документов поступила 71 заявка. К рассмотрению конкурсной комиссией были допущены 69 проектов. Предприниматели стали более ответственно подходить к подготовке заявок на участие в конкурсе, объём собственных средств в большинстве случаях в разы превышает суммы запрашиваемых ими субсидий. Поздравляем победителей и желаем успешной реализации проектов», – отметила Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области.