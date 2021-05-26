Определены пять финалистов важного для мурманчан архитектурного конкурса

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера принял участие в установочном вебинаре для финалистов Всероссийского архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства площади Пять Углов, улицы Самойловой и улицы Воровского в Мурманске.

— Финалисты должны помнить о том, что город Мурманск — это столица Арктики, помнить, что Мурманск — это город с особыми северными традициями, в том числе в архитектуре. Участники также должны понимать, что какую бы работу они не представили на суд жюри, главное это удобство и комфорт мурманчан и гостей города, — отметил Евгений Никора. — Хотелось бы, чтобы не только эта концепция благоустройства, но и все проекты, которые преобразят наш город и будут реализованы в рамках стратегического плана «На Севере — жить.2030», в рамках мероприятий «Наш Мурманск», остались надолго. Именно так я вижу будущее города.

Конкурс стартовал в апреле этого года. По итогам заседания жюри первого этапа были определены пять финалистов:

— Институт Генплана Москвы;

— Консорциум АБ ХВОЯ+Dreamers United;

— Консорциум Citizenstudio / DOT Bureau / Sheredega Consulting;

— Консорциум Л-К-Б-С-Р;

— Консорциум BAZA 14 + ЦИСК.

Победитель будет определен 26 июля 2021 года.

Архитектурная концепция благоустройства должна учитывать особенности исторического развития и функциональные характеристики территорий, интенсивность пешеходных потоков для обеспечения комфортного пребывания посетителей всех возрастных групп.