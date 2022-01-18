Определены самые активные инвеступолномоченные Мурманской области в 2021 году

Накануне руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова представила рейтинг активности инвеступолномоченных за предыдущий месяц, а также итоговые результаты за 2021 год.

По результатам нового рейтинга, в декабре наибольшую активность показали инвеступолномоченные Министерства развития Арктики и экономики, Терского района, ЗАТО Александровска, Кировска, Апатитов и Мончегорска. При этом самая большая конкуренция за лидерство развернулась среди городских округов – в этой категории сразу три инвеступолномоченных, Кировска, Апатитов и Мончегорска, заняли первое место. В этих муниципалитетах в декабре прошли мероприятия, которые оказали влияние на инвестпривлекательность региона в целом, были заключены соглашения с инвесторами, проведена работа по предоставлению муниципального имущества под инвестдеятельность.

В завершение выступления Светлана Панфилова представила результаты активности инвеступолномоченных за год. Самыми активными инвеступолномоченными в течение 2021 года стали представители Министерства развития Арктики и экономики, Кандалакшского района, Апатитов, ЗАТО Североморска.

«Уверены, в 2022 году активность инвеступолномоченных будет расти. Корпорация развития Мурманской области, в свою очередь, будет продолжать содействовать им, и продолжит проводить обучение в рамках Школы инвеступолномоченных», – прокомментировала результаты рейтинга Светлана Панфилова.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, институт инвеступолномоченных – нововведение 2021 года. Ежемесячное рейтингование активности представителей власти ведется, чтобы оценить работу с инвесторами, которые обращаются в органы власти и муниципалитеты по вопросам запуска и реализации текущих инвестпроектов. Задача инвеступолномоченных – способствовать решению возникающих проблем на местах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435451/#&gid=1&pid=1