Определены самые активные инвеступолномоченные Мурманской области в 2022 году

30 января на оперативном совещании в региональном правительстве исполняющий обязанности руководителя Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса представил рейтинг активности инвеступолномоченных за предыдущий квартал, а также итоговые результаты за 2022 год.

По результатам нового рейтинга, в четвертом квартале 2022 года помощь инвесторам и предпринимателям в реализации инвестиционных проектов наиболее активно оказывали уполномоченные исполнительных органов – министерств развития Арктики и экономики, имущественных отношений, комитета по туризму. Среди муниципальных образований – инвеступолномоченные города Кировска, Кольского района, ЗАТО Североморска.

Самыми активными инвестиционными уполномоченными в течение 2022 года стали представители министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также администраций Печенгского округа, Кировска, ЗАТО Североморска.

Одним из главных эффектов деятельности инвеступолномоченных на территориях является приток новых инвестиционных проектов, дающих новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. В четвертом квартале 2022 года в Мурманской области появилось 11 новых резидентов АЗ РФ. Всего в 2022 году количество резидентов увеличилось на 80. По числу резидентов среди девяти арктических субъектов России Мурманская область сохраняет лидерство.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, за два года работы институт доказал свою эффективность, тем не менее подходы к работе продолжают совершенствоваться. С 1 января 2023 года вступили в силу изменения в положение об инвеступолномоченных, расширяющие их обязанности.

«Теперь должностные лица, назначенные из числа руководителей ведомств ответственные за взаимодействие не только с субъектами инвестиционной деятельности и АО «Корпорация развития Мурманской области», но и с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также самозанятыми гражданами и с инфраструктурой поддержки МСП, с уполномоченным по защите прав предпринимателей и «КРДВ-Мурманск», – отметил Артем Кукса.

Актуальный список и контакты всех инвеступолномоченных можно найти на инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru