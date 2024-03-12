Определены самые активные инвеступолномоченные Мурманской области в 2023 году

11 марта на оперативном совещании в региональном правительстве генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса представил рейтинг активности инвеступолномоченных за предыдущий квартал, а также итоговые результаты за 2023 год.

По результатам нового рейтинга, в четвертом квартале 2023 года помощь инвесторам и предпринимателям в реализации инвестиционных проектов наиболее активно оказывали инвеступолномоченные города Мурманска, Кандалакшского района, ЗАТО Александровск.

Самыми активными инвестиционными уполномоченными в течение 2023 года стали представители администраций Кольского района, Мурманска и ЗАТО Александровск.

Одним из главных эффектов деятельности инвеступолномоченных на территориях является приток новых инвестиционных проектов, дающих новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. В четвертом квартале 2023 года в Мурманской области появилось 17 новых резидентов АЗРФ. Всего в 2023 году количество резидентов увеличилось на 51 единицу. По числу резидентов среди девяти арктических субъектов России Мурманская область сохраняет лидерство.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, в целях совершенствования компетенций инвеступолномоченных и муниципальных команд Корпорация развития регулярно проводит обучающие программы. Так, в 2023 году провели два модуля Школы инвеступолномоченных с привлечением федеральных преподавателей. В ходе которых были проведены практические занятия по взаимодействию с инвесторами и анализу инвестиционных возможностей в регионах.

«Повышение квалификации инвестиционных уполномоченных важно для улучшения качества управления инвестиционными процессами на местах и создания единой команды в регионе. В конце марта проведем очередной образовательный модуль Школы инвестиционных уполномоченных, главной темой которого станет сопровождение инвестиционных проектов в муниципальных образованиях с учетом внедрения РИС 2.0. и муниципального инвестстандарта», – отметил Артём Кукса.

Актуальный список и контакты всех инвеступолномоченных можно найти на Инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru