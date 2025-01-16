Определены сильнейшие тхэквондисты Мурманской области

На базе детско-юношеской спортивной школы в Коле состоялось региональное первенство по тхэквондо ГТФ.

«По итогам соревнований спортсмены, показавшие лучший результат, смогут представить регион на соревнованиях Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в Архангельске в феврале, и попасть в спортивную сборную команду Мурманской области на 2025 год», – сказал председатель региональной общественной организации «Федерация тхэквондо ГТФ Мурманской области» Иван Кривунец.

Состязаться тхэквондистам предстояло в двух программах: масоги (весовая категория) и хъёнг (формальный комплекс). Масоги — это спарринг, для участия в котором спортсмены обязаны иметь защитное снаряжение. Хъёнги — это комплексы, состоящие из основных атакующих и защитных двигательных действий, выполняющихся в логически обоснованной последовательности.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в разделе хъёнг лучшими стали: Константин Банщиков, Алексей Бойко, Алексей Истомин, Валентин Долинин. На втором месте: Ярослав Попов, Лев Петров, Кирилл Непытаев. На третьем месте: Даниил Квасов и Дмитрий Дубровин.

В разделе масоги победу, каждый в своей весовой категории, одержали: Алексей Бойко, Давид Черкес, Лев Петров, Глеб Марков, Марк Крыгин, Алексей Истомин, Анна Лактюшина, София Истомина, София Сумакова, Виктория Доценко, Василиса Беляева, Алина Бигановская. «Серебро» завоевали: Константин Банщиков, Кирилл Советкин, Владимир Киселев, Ярослав Малышев, Максим Шевчук, Антонина Петрова. Бронзовые призёры: Алексей Фисенко, Дмитрий Дубровин, Марк Анхимов, Ярослав Попов, Даниил Квасов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/