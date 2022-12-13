Определены топ–5 направлений, куда стоит съездить зимой в Мурманской области

Региональным комитетом по туризму Мурманской области совместно с Туристским информационным центром Мурманской области определён топ–5 направлений, которые в этом году стали лидирующими по запросам прибывающих в регион туристам.

Топовые позиции заняли Хибины, Териберка, Ловозеро, Мурманск и Мончегорск. Об этом в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области объявил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«К традиционным направлениям, как Териберка и Хибины, в этом году впервые попал Мончегорск. Который стал набирать популярность у туристов благодаря внедрению концепции «Imandra Fest», в течении всего года в Мончегорске и области проходят мероприятия, объединяющие природу, спорт, людей и активный отдых», - отметил руководитель комитета Александр Елисеев.

Серия мероприятий организованы Агентством развития Мончегорска и проводится при поддержке администрации города Мончегорска и компании «Норникель» при информационной поддержке комитета по туризму Мурманской области

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, Александр Елисеев рассказал о серии туристических продуктов со скидками и льготными тарифами для жителей Мурманской области. Посещение парков активного отдыха, ночевки в отелях региона, экскурсии по всей территории Мурманской области теперь доступны для жителей региона по специальным ценам. Жители региона могут узнать о предложениях также в офисе Туристского информационного центра Мурманской области ежедневно с 9 до 17 часов ежедневно.