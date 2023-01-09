Определены участки автодорог, которые запланированы к ремонту в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории города Мурманска в 2023 году

Работы проведут на 20 объектах во всех округах заполярной столицы. Общая протяжённость участков ремонта в текущем году – более 14 километров.

Будут отремонтированы:

- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова);

- ул. Старостина (от ул. Приозёрной до ул. Мира);

- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до проезда «Серпантин»);

- ул. Советская (р-н Росляково);

- ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе);

- ул. Профсоюзов;

- два участка на Верхнеростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до остановки «Ул. Кильдинская» в южном направлении и участок от ул. Георгия Седова до ул. Старостина);

- ул. Шевченко (от просп. Кольского до д. №36а по ул. Шевченко);

- ул. Коммуны;

- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижнеростинского шоссе);

- ул. Молодежная (р-н Росляково);

- ул. Полярные Зори (от ул. Гвардейская до просп. Ленина);

- просп. Героев-североморцев (от проезда «Серпантин» до Верхнеростинского шоссе);

- ул. Калинина (от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Кирпичной);

- ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной);

- ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса);

- ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича);

- проезд от д. №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной;

- ул. Георгия Седова (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Северного);

- подъездная дорога к Центру детского и юношеского туризма «Парус».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, перечень дорог был составлен по итогам выездных мероприятий с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлии Полиэктовой, представителей Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.