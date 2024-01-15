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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.24 11:00

Определены участки автодорог, которые запланированы к ремонту в рамках президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории города Мурманска

Работы проведут на 27 объектах во всех округах заполярной столицы. Общая протяжённость участков ремонта составит порядка 15 километров.

В Октябрьском административном округе будут отремонтированы:

- ул. Гвардейская (включая отдельные участки: проезд от ул. Гвардейской до д. 15 по ул. Радищева, проезд от дома 11 до дома 9 по ул. Гвардейской, проезд от дома 9а по ул. Гвардейской до дома 11 по ул. Полярные Зори);

- ул. Шмидта (от пер. Хибинский до ул. Академика Книповича);

- ул. Кильдинская (от дома 1 по ул. Кильдинская до ул. Георгия Седова);

- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до пр. Ленина);

- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Портовый)

- ул. Профессора Сомова;

- проезд от дома 85 до дома 93 по ул. Старостина;

- ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской);

- ул. Папанина, в том числе проезд от улицы Папанина к дому 47 по ул. Папанина);

- ул. Комсомольская (от просп. Ленина до ул. Шмидта);

- ул. Капитана Егорова (от просп. Ленина до ул. Шмидта).

В Первомайском административном округе:

- ул. Полярный Круг;

- ул. Зои Космодемьянской (от дома 34 по ул. Зои Космодемьянской до дома 108 корп. 2 по просп. Кольскому);

- проезд от дома № 228 по просп. Кольскому до дома № 27 по улице Капитана Копытова;

- проезд вдоль домов №№15, 18, 19, 21 по ул. Капитана Орликовой;

- проезд от дома 27 до дома 33 по ул. Достоевского (МАДОУ города Мурманска №123)

- ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе);

- ул. Фестивальная (от ул. Подгорная до Индустриального колледжа, проезд от дома 9 до дома 25 по ул. Фестивальная).

В Ленинском административном округе:

- пер. Водопроводный;

- ул. Шестой Комсомольской Батареи;

- проезд от дома 7 по пр. Михаила Ивченко до дома 28 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова;

- просп. Героев-североморцев (от Верхнеростинское шоссе до ул. Александрова);

- ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева);

- Нижнеростинское шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова);

- ул. Подстаницкого.

Микрорайон Росляково:

- ул. Приморская, в том числе участки: проезд от дома 5 по ул. Приморской до дома 9 по ул. Заводской, проезд к дому 8/1 по ул. Приморской, проезд от дома 6 до дома 10 по ул. Приморской;

- ул. Советская (от дома 1 по ул. Заводская до дома 6 по ул. Советской).

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, перечень дорог был составлен по обращениям северян, по итогам выездных мероприятий при участии представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и представителей администрации города Мурманска, а также по результатам инструментальной диагностики дорог.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

Комментарии

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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