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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.23 11:30

Определены участки региональных автодорог, которые запланированы к ремонту в рамках нацпроекта в 2023 году

В Мурманской области определены участки региональных автодорог, которые запланированы к ремонту в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. 

Согласно заключенным контрактам, подрядные организации приступят к выполнению намеченных мероприятий в строительный сезон, ориентируясь на погодные условия.

Так, в текущем году подлежат ремонту:

- автодорога Мишуково – Снежногорск, ориентировочно 15 км;

- автодорога Пиренга – Ковдор, 5,65 км;

- автодорога Кола – Мурмаши, 4,5 км.

На объектах будут выполняться работы по расчистке полосы отвода от кустарника и мелколесья, срезке существующего покрытия, устройству верхнего слоя дорожной одежды, планировке обочин и нанесению горизонтальной дорожной разметки.

 Продолжатся работы на так называемых «переходящих» объектах: 

- автодорога Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 – км 42, км 45 – км 49, км 50 – км 52, км 53 – км 54, км 54 – км 63, работы на данном объекте начаты в 2022 году;

-  автоподъезд к селу Териберка, км 10 - км 35.

Опережающими темпами в 2022 году начат ремонт на автодороге Кола – Выходной, км 2+000 - км 6+000 км (выборочно), в 2023 году на данной автодороге работы будут продолжены. Также выполнены все работы на автодороге Кола – Зверосовхоз, км 0+000 – км 4+000 км (выборочно). 

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на всех объектах дорожного ремонта ведётся тщательный контроль качества выполнения работ. Качество дорожного покрытия проверяется в обязательном порядке с привлечением лаборатории ФКУ Упрдор «Кола». 

Гарантия на дорожное покрытие составляет 4 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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