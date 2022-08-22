Определены условия грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей

В Мурманской области с 22 августа по 20 сентября 2022 стартует приём заявок на получение гранта для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий, а также на новое направление поддержки – гранта на открытие бизнеса молодым предпринимателям до 25 лет.

На получение гранта могут претендовать: социальные предприниматели; молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно. Обязательное условие – осуществление деятельность на территории Мурманской области.

Максимальный размер гранта – 1 млн рублей, минимальный – 100 тысяч рублей.

Грант предоставляется при условии софинансирования расходов, не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проектов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, средства гранта можно будет направить на следующие расходы:

– аренда нежилого помещения и(или) оборудования, мебели;

– технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры;

– оплата коммунальных услуг;

– приобретение сырья, расходных материалов;

– уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и ряд других направлений.

Получить подробную информацию об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе можно у сотрудников НМКК «ФОРМАП» (Фонд) по телефону 8 (8152) 41-11-22, а также на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.