Определились лидеры игры «Служу Отечеству»

В Мурманске в Молодёжном центре гражданско-патриотического воспитания состоялась станционная игра «Служу отечеству», посвященная 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В ней приняли участие пять команд по шесть человек в возрасте от 14 до 23 лет.

Игра проводилась в пять этапов: физическая подготовка, огневая подготовка, военно-спортивная эстафета, интеллектуальный конкурс, соревнования по медицинской подготовке.

По итогам решения жюри, в состав которого вошли представители в/ч 3798, победителями стали:

1 место — Военно-патриотический клуб «Рать»;

2 место — «Батарейки» (ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»);

3 место — «Меченосцы» (ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»)

Команды наградили кубками, медалями и дипломами. Кроме того, благодарности были вручены представителям в/ч 3798 Войск национальной гвардии РФ, активно сотрудничающим с центром в мероприятиях патриотической направленности.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23872&page=1