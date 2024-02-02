Определились лидеры рейтинга работодателей России по итогам 2023 года

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты рейтинга работодателей России по итогам 2023 года. Его участниками стали почти 1,5 тысячи компаний со всей страны.

Рейтинг работодателей-2023 в своих категориях возглавили «Альфа-Банк», «Яндекс, «ВТБ», «2ГИС», издательство «Эксмо», «Банк Точка», «Иви, «СберМаркетинг», «Okko», Центр развития «Среда возможностей». Кроме того, в рейтинге работодателей приняли участие в том числе компания из Мурманской области.

Рейтинг работодателей России – масштабный и авторитетный рейтинг, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года. По итогам 2023 года финалистами рейтинга в целом по стране стали 1497 компаний, что на треть больше, чем в 2022. Из Карелии в Рейтинг вошла компания «Sahar&Vosk», «Severcoffee», «LaLaserLand», оказывающая услуги местному населению.

В лидерах по количеству участников, вошедших в шорт-лист, — малый и средний бизнес. До финала дошли в целом по стране: 534 небольших компании, 479 средних компании, 355 крупных компании, 129 крупнейших компаний.

В этом году компании получили 579581 голос соискателей — это на 72% больше, чем в прошлом. Люди нуждаются в ориентирах, которые помогут найти «ту самую компанию», в которой будет стабильно и комфортно работать — то, чего не хватает в нынешнее турбулентное время. Потому соискатели так активно участвуют в опросе и голосуют за компании в рейтинге.

Ниже представлены топ-3 рейтинга работодателей России по итогам 2023 года в каждой категории, а также работодатели-финалисты из Мурманской области (полный Рейтинг работодателей можно здесь).

Крупнейшие компании с численностью персонала более 5000 человек

В этом году первая тройка победителей по России частично сохранила свою комбинацию: на вершине «Альфа-Банк», который поднялся с третьего места на первое, «Яндекс» подтвердил вторую позицию, новая фигура в топ-3 — это «ВТБ».

При этом на первый план в контакте с соискателями выходит уже не отрасль компании, а то, насколько современны и технически прокачаны процессы в ней. Независимо от специфики деятельности, всё больше работодателей переходят на язык цифровизации с аудиторией, одновременно расширяя карьерные сценарии для кандидатов и свои возможности найма.

Нина Осовицкая, идеолог и методолог Рейтинга работодателей России, директор Бренд-центра hh.ru: «Можно говорить о тенденции, когда и телеком-компании, и банки, и даже многие производственные компании всё больше говорят о себе как о цифровых работодателях, выделяют какие-то отдельные форматы коммуникации именно на аудиторию цифровых специальностей — это не только разработчики, но и продакты, и диджитал-маркетологи, и так далее — это широкий пул цифровых профессий. В целом в самых разных отраслях и для привлечения молодой аудитории, и для того, чтобы перетягивать на свою сторону эти, очень важные сегодня, цифровые компетенции, компании делают акцент на том, что они современные, технологичные, продвинутые, стараясь активнее доносить до рынка свои передовые практики».

Крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек

Третий год подряд пальма первенства – у новосибирской компании «2ГИС». Следом идёт издательство «Эксмо», которое улучшило свой результат с прошлого рейтинга на две позиции. Впечатляющий рывок с прежней 14-й строки совершил «Банк Точка», не просто войдя в «чемпионскую» десятку 2023 года, но и заняв в ней третье место.

Средние компании с численностью персонала от 251 до 1000 человек

В этой категории рейтинга пьедестал принадлежит всё так же «Иви», «СберМаркетингу» и «Okko», только расстановка сил внутри тройки изменилась: между 2-м и 3-м местом произошла рокировка.

Небольшие компании с численностью персонала от 101 до 250 человек

По обыкновению, это самый ротируемый список участников рейтинга, и результаты 2023 года не стали исключением. 1 место в целом по РФ — Центр развития «Среда возможностей», 2 место – «BLACK STAR» (отрасль медиа), 3 место по РФ – «Sports.ru «(отрасль медиа).

В числе финалистов среди небольших компаний России оказалась компания «Sahar&Vosk», «Severcoffee», «LaLaserLand» (услуги населению), данный работодатель занял 228 место в рейтинге.