Определились победители областного творческого конкурса тематического рисунка «Поздравительная открытка: Думе – 30 лет»

Конкурс был приурочен к 30-летнему юбилею Мурманской областной Думы.

На конкурс было прислано более 80 заявок из Мурманска и других городов и населённых пунктов Мурманской области. Жюри выбрало лучшие работы в номинациях традиционный рисунок и компьютерные технологии.

Призёрами стали:

диплом 1 степени: Ильина Ксения, Каурдакова Маргарита, Панкратов Святослав, Уварова Алина, Давыдова Виктория;

диплом 2 степени: Алексеев Роман, Куличкина Варвара;

диплом 3 степени: Панова Дарья, Тимошевская Полина.

Спецприз жюри: Саенко Екатерина.

Конкурсные работы будут представлены на выставке в холле Мурманской областной Думы. Сертификаты участников будут высланы на электронную почту в течение 15-ти рабочих дней с момента опубликования результатов. Организаторы поздравляют победителей и ждут их на торжественном награждении 28 ноября в Мурманской областной Думе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31089/