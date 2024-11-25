Определились победители первенства региона по футболу среди юношей до 16 лет

Первенство Мурманской области по футболу (футзал) среди юношей до 16 лет проходило с 20 по 22 ноября. Все матчи турнира принимал физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние» Кандалакши.

За медали регионального первенства боролись 14 команд из Кандалакши, Североморска, Ковдора, Апатитов, Мурманска, Заполярного, Мончегорска, Кировска и Оленегорска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победу одержала команда мурманчан из детско-юношеской спортивной школы №10 «Электрон». «Серебро» у футболистов из спортивной школы Мончегорска. «Бронзу» забрала «Юная гвардия» из Мурманска.

Напомним, в сезоне 2023 года победителем первенства региона по футзалу среди юношей до 16 лет стала команда «Нива» из Кандалакши, серебряные медали достались мурманской «Лапландии», «бронзу» турнира завоевал «Электрон».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/